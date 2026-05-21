В Орловской области состоится праздник «Троицкие хороводы»

В селе Льгов Хотынецкого района состоится международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы». Мероприятие запланировано на 31 мая. Вопросы организации обсуждали на совещании с главами муниципальных образований, которое провел замгубернатора Вадим Тарасов. Праздник пройдет в традиционном формате: с оформлением подворий, выступлениями творческих коллективов и угощениями.

На мероприятии организуют более десяти интерактивных площадок и работу двух сцен. Запланировано участие предприятий торговли и питания, ярмарка мастеров. Театрализованные обрядовые действа будут идти весь день. Зрителей ждут конкурсы, мастер-классы и другие активности. К участию приглашены все 27 муниципальных образований Орловской области, а также коллективы из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Московской областей, ЛНР и ДНР.

Для жителей Орла организуют автобусные рейсы от автовокзала до села Льгов. На прилегающей территории обустроят две парковки. Монтаж площадки начнется заранее. В день праздника будут дежурить полицейские и врачи скорой помощи.

Торжественное открытие начнется по окончании божественной литургии в Храме Святой Живоначальной Троицы – в 11 часов. Вход свободный. Организаторы обещают насыщенную программу для взрослых и детей.