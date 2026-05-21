Более трехсот орловцев подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры»

В Орловской области больше трехсот человек подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры». Более ста из них уже получают новые знания. В числе популярных направлений – искусственный интеллект, разработка на 1С, проектирование веб-сайтов, а также подготовка экскурсоводов и гидов. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

Руководитель Кадрового центра Ирина Гриминова пояснила, что жителям региона доступны 39 образовательных направлений. Их сформировали на основе запросов работодателей, чтобы полученные навыки точно соответствовали потребностям предприятий. Благодаря такому подходу большинство выпускников успешно трудоустраиваются по специальности.

Подать заявку можно на портале «Работа России», а затем пройти профориентационное тестирование в Кадровом центре. Консультант предложит курс с учетом навыков и интересов. Участвовать могут ветераны СВО, безработные, молодежь, мамы в декрете, предпенсионеры и другие категории. Узнать подробности можно в любом центре «Работа России» или по телефону +7 (4862) 59-96-26.