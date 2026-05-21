Три человека погибли в ДТП в Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 20 мая 54-летний водитель «Москвич 214122» ехал по трассе «Корсаково-Войново-Жилино». Около двух часов дня в районе 15 километра водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», под управлением 54-летнего водителя.

В ДТП погибли водитель «Москвича» и его две пассажирки – 76-летняя и 54-летняя женщины. Еще один пассажир легковушки – семилетний мальчик был госпитализирован в медучреждения. Водитель грузовика также пострадал, но от госпитализации отказался.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП пострадали пять человек. Трое из пострадавших погибли.