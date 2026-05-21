Орловские спасатели сняли креативный ролик о действии при пожаре вместе со студентами ОГИК

Сотрудники МЧС России по Орловской области продолжают креативно подходить к профилактике пожаров. Объединив усилия с ЦУР региона и первокурсниками Орловского государственного института культуры, они создали видеоролик о том, как опасно жечь сухую траву. Температура воздуха повышается, растет класс пожарной опасности и риск возникновения природных пожаров.

Идею воплотили педагог Наталья Крючкова и студенты-первокурсники – будущие режиссеры. Съемки прошли в первой пожарно-спасательной части Орла. Использовали спецтехнику и пожарно-техническое вооружение. Съемкой и монтажом занимались сотрудники ЦУР региона.

В итоге получился современный музыкальный призыв для подростков и молодежи. Разъяснительная работа инспекторами госпожнадзора ведется постоянно, но для соцсетей выбрали креативный формат, чтобы привлечь внимание молодой аудитории. Авторы ролика напоминают: общая цель – сохранить жизни и имущество людей. При возникновении пожара звоните по номеру 112.