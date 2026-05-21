Орловские аграрии собрали 3,5 млн тонн зерна и увеличили зарплаты до 81 тысячи

Глава региона Андрей Клычков обсудил итоги работы орловских аграриев с профильным заместителем и руководителем департамента сельского хозяйства. По словам губернатора, 2025 год отрасль завершила успешно: все планы выполнены. Соглашение с сельхозтоваропроизводителями о повышении зарплат сотрудников на 10% также соблюдается. В прошлом году средняя зарплата в отрасли выросла до 81,4 тысячи рублей.

За год с полей региона собрали 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, а также 940 тысяч тонн масличных культур. И это в непростых погодных условиях. В области продолжает расти объем производства мяса и молока. В 2026 году запланирован запуск новой линии по производству твороженных сыров.

В 2027 году намерены ввести комплекс по переработке и хранению зерна, молочно-товарную ферму на тысячу голов и свиноводческий комплекс. Ключевой проект – завод по переработке картофеля «ГрандФрайз», в создание которого инвестировали более 19 миллиардов рублей. Андрей Клычков выразил уверенность, что поручение президента по увеличению производства сельхозпродукции к 2030 году на 25% будет выполнено.