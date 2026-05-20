В Орле с 25 мая отключат горячую воду в ряде домов из-за испытаний теплосетей

С 25 мая в Орле стартуют гидравлические испытания теплосетей. На время работ в некоторых домах временно отключат горячее водоснабжение. Как поясняют специалисты «РИР-Энерго», такие проверки необходимы для подготовки системы к следующему отопительному сезону. За зиму трубы изнашиваются, появляются коррозия и скрытые повреждения.

Во время опрессовок давление в сетях специально повышают, чтобы выявить слабые участки и устранить дефекты заранее, до наступления холодов. Это позволяет избежать серьезных аварий зимой, когда без отопления и горячей воды могут остаться целые кварталы. Проверки проходят в несколько этапов: систему охлаждают, перекрывают подачу воды, проводят испытания, выявляют повреждения и выполняют ремонт.

В компании напоминают: проведение испытаний без временного отключения воды невозможно, поскольку высокое давление может повредить внутридомовые сети и оборудование. Актуальные графики отключений можно посмотреть в сообществе «РИР-Энерго» во ВКонтакте и на официальном сайте компании. Орловцам советуют заранее сделать запас воды на время проверок.