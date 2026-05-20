В Орле с 1 июня откроется 41 летний лагерь для более чем пяти тысяч детей

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

С 1 июня в Орле начнут работу 41 лагерь дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования. В них отдохнут 5565 детей – это значительно больше, чем в прошлом году. В программах лагерей запланированы спортивные, творческие и патриотические мероприятия. В 20 из них проведут смены по программе «Орленок», остальные посвятят Году единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

За компенсацией стоимости путевок в загородные лагеря обратились 1627 человек. Поддержку получили дети из многодетных семей, семей участников СВО, дети-сироты, ребята с инвалидностью, а также семьи в трудной жизненной ситуации. Впервые в этом году меры поддержки распространили на детей из семей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию в Орловской области планируется охватить более 30 тысяч детей. Путевки в лагеря дневного пребывания бесплатны для всех желающих. Загородные лагеря начнут прием детей с середины июня. Родителям рекомендуют уточнять информацию о свободных местах в своих школах и управлении образования.