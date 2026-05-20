НовостиОбщество20 мая 2026 12:46

Орловская область вошла в число лучших по переподготовке учителей физкультуры

Замминистра просвещения отметил достижения орловских педагогов на всероссийском съезде в Туле
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

В Тульской области открылся всероссийский съезд учителей физической культуры. Мероприятие собрало более 600 педагогов из 86 регионов. Орловскую область представили шесть преподавателей из школ областного центра, Мезенского педагогического колледжа, Липовецкой, Овсянниковской и Коровье-Болотовской школ.

Участники осмотрели выставочные площадки всероссийских федераций по легкой и тяжелой атлетике, шахматам, а также павильон Государственного университета просвещения. Руководитель отдела здоровьесберегающих технологий Института развития образования Инна Потапова участвовала в заседании комиссий Госсовета по направлениям «Физкультура и спорт» и «Кадры».

Заместитель министра просвещения Александр Бугаев в своем выступлении отметил Орловскую область в числе лучших регионов, осуществляющих профессиональную переподготовку для педагогической деятельности в сфере физкультуры и спорта. Съезд продлится до 22 мая. Участники обсудят профориентацию школьников, поддержку талантливых детей, особенности занятий с ребятами с ограниченными возможностями здоровья и другие вопросы.