Наследство помогло орловцу расплатиться с долгом по алиментам в 640 тысяч рублей

Житель Орловской области задолжал по алиментам более 640 тысяч рублей. Мужчина должен был выплачивать четверть дохода на содержание ребенка и помогать бывшей жене, которая находилась в отпуске по уходу за малышом. Но он уклонялся от обязательств: не жил по прописке, официально не работал и прятался от приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Судебный пристав ограничил должнику выезд за границу и обратил взыскание на деньги в банке. Однако мужчина продолжал скрываться, и его объявили в розыск. Сотрудники УФССП нашли неплательщика и предупредили об административной и даже уголовной ответственности.

Осознав, что дальше уклоняться бесполезно, орловец решил закрыть долг. Он использовал средства, полученные в наследство. В итоге вся сумма – более 640 тысяч рублей – была полностью погашена. Деньги пошли на содержание ребенка и поддержку бывшей супруги.