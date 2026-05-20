В Орле временно закроют движение трамваев до завода «Химмаш»

Во вторник, 26 мая, в Орле временно ограничат движение трамваев на участке от трамвайно-троллейбусного депо до завода «Химмаш». Ограничения введут с 9:00 до 17:00. Об этом сообщает администрация города.

Причиной станут работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства. Энергетики отключат оборудование, питающее контактную сеть на участке от ТЦ «Южный» до завода «Химмаш». На это время трамваи по данному маршруту ходить не будут.

В мэрии попросили орловцев заранее учитывать изменения при планировании поездок.