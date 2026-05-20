Орловцев предупредили об аномальной жаре на семь градусов выше нормы

С 19 по 23 мая на территории Орловской области ожидается аномально жаркая погода. По прогнозу местного гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает жителям о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности.

В жару не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше вовсе отказаться от прогулок. Чтобы избежать обезвоживания, нужно выпивать не менее двух литров воды в день, от сладких газированных напитков лучше отказаться. Также важно носить легкую светлую одежду из натуральных тканей и контролировать температуру в помещении.

Кроме того, спасатели призывают орловцев соблюдать правила пожарной безопасности: не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не бросать горящие спички и окурки, очистить территорию у дворов и гаражей от мусора и сухой травы. Не разрешайте детям баловаться со спичками и сжигать траву.

При обнаружении пожара звоните по телефонам 01, 101 или 112. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Берегите себя и своих близких.