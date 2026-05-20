В ДТП под Орлом погибла молодая девушка

По данным орловской Госавтоинспекции, 19 мая 21-летний водитель «Рено Логан» ехал по трассе «Орел-Знаменское» со стороны Орла в направлении села Знаменское. Незадолго до полуночи в районе 11 километра иномарка съехала с дороги и перевернулась.

В аварии травмы получили водитель и 21-летняя пассажирка. Они были госпитплизированы в медучреждение. Вторая пассажирка погибла на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали четыре человека. Один из пострадавших погиб.