Орловская область нарастила экспорт муки в Беларусь на четверть

пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С января по середину мая 2026 года из Орловской области в Республику Беларусь вывезли 1,7 тысячи тонн пшеничной муки. Это на 24% больше, чем за тот же период прошлого года – тогда отгрузили 1370 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Вся продукция прошла предотгрузочный контроль и полностью соответствовала требованиям страны-импортера, а также условиям контракта. Нарушений законодательства в области карантина растений специалисты не выявили.

На вывозимую муку оформили 84 фитосанитарных сертификата. Орловские производители продолжают поставлять качественную продукцию на внешние рынки.