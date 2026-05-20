Орловские пенсионеры посоревновались в кулинарии и спорте на фестивале в Глазуновском районе

Фото: департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

В деревне Ловчиково Глазуновского района состоялся первый фестиваль-квест «Активное долголетие». Мероприятие прошло в рамках проекта «Навигатор добра» при поддержке благотворительного «Фонда Тимченко». Организатором выступил Комплексный центр социального обслуживания Глазуновского района. Участниками стали команды «Активного долголетия» из Глазуновского, Покровского, Свердловского, Малоархангельского районов и Орловского муниципального округа.

Программа фестиваля включала десять тематических площадок: спортивные эстафеты, интеллектуальные викторины и кулинарные конкурсы. Участники продемонстрировали свои таланты и умение работать в команде. Кульминацией стала дегустация фирменной выпечки, которую команды привезли с собой. Каждый пирог стал символом команды и ее кулинарных традиций.

Атмосфера села, его простор и уютные беседки подарили участникам заряд энергии и положительные эмоции. Организаторы надеются, что фестиваль «Активное долголетие» станет доброй традицией, объединяющей людей разных возрастов. Участники разъехались по домам с новыми рецептами и планами на следующую встречу.