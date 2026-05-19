НовостиПроисшествия19 мая 2026 14:38

В Орловской области иномарка сбила трехлетнюю девочку

ДТП случилось на трассе «Орел-Брянск-Смоленск»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 18 мая 58-летний водитель «Фольксваген Коравелла» ехал по трассе «Орел-Брянск-Смоленск» в сторону Орла. Около семи часов вечера в районе 22 километра он сбил трехлетнюю девочку, которая выбежала с тротуара на проезжую часть дороги.

В итоге юную пострадавшую доставили в областную детскую больницу, где ее осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали шесть человек. Один из пострадавших погиб.