Орловская область получит 13,4 млн на помощь детям участников СВО

Орловская область стала лидером конкурсного отбора комплексов мер «Развитие региональных систем поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции». Регион набрал 100 баллов из 100. Теперь Орловщина получит грант в размере 13,4 миллиона рублей на реализацию программы «Моя семья» в 2026-2027 годах. Отбор проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На эти деньги в регионе внедрят социальные сервисы для коррекции психоэмоционального состояния детей и родителей, снижения тревожности и адаптации к новым жизненным условиям. Также разовьют мобильные службы помощи семьям участников СВО, в том числе погибших и пропавших без вести. Появятся цифровые сервисы поддержки в дистанционном формате.

Кроме того, разработают программы «Вместе с папой» для сохранения отношений детей и отцов – участников СВО, а также «Семейная реабилитация» для восстановления и укрепления семейных связей. Грант поможет поддержать жизненный потенциал жен и детей участников спецоперации и развить сообщества для мобилизации собственных ресурсов семьи.