Орловцы высоко оценили работу Кадрового центра региона

Кадровый центр Орловской области провел мониторинг качества обслуживания в первом квартале 2026 года. В анкетировании участвовали 635 соискателей и 450 работодателей. Результаты показали высокий уровень доверия: 84% клиентов, ищущих работу, и 83% представителей компаний положительно оценили свой опыт взаимодействия с региональной службой занятости. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

Руководитель Кадрового центра Ирина Гриминова пояснила, что цель специалистов – не просто закрывать вакансии и трудоустраивать людей, а делать это так, чтобы обе стороны были полностью удовлетворены качеством господдержки и организацией работы. Команда продолжит работать над улучшением сервиса.

Для повышения клиентского опыта в центре регулярно проходят обучающие семинары и тренинги. В этом году в них уже участвовали более 30 карьерных и кадровых консультантов. На занятиях сотрудники разбирают опыт общения с клиентами, учатся выстраивать доверительные отношения, определять потребности и предлагать лучшие решения.