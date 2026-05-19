В Орле 300 школьников торжественно приняли в пионеры

Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в Орле прошла областная пионерская линейка, посвященная Дню рождения Всесоюзной пионерской организации. Мероприятие организовали департамент образования и детская общественная организация «Орлята». Оно собрало более 350 участников. В торжественной обстановке 300 обучающихся приняли в ряды областной пионерской организации. Всего в регионе пионерами станут полторы тысячи детей.

Их, а также всех причастных к пионерии поздравили представители областной администрации, департамента соцзащиты, областного совета и уполномоченный по правам ребенка. Замгубернатора Ирина Патронова отметила, что пионерские корни на орловской земле крепки, а в составе организации сегодня больше 30 тысяч орловцев. По ее словам, пионеры помнят имена героев, защищавших Родину в годы войны, и сейчас по мере сил помогают приближать победу.

Патронова добавила, что пионеры по-прежнему помогают старшим, не обижают младших, первые в учебе и спорте. Пионерская организация сегодня – это счастливое детство и возможность для самореализации, успешное и надежное будущее большой страны.

В рамках линейки состоялось возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Также зрители увидели выступления творческих коллективов Дворца пионеров и спектакль «Денискины рассказы». Праздник получился теплым и запоминающимся для всех участников.