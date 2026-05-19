НовостиПроисшествия19 мая 2026 8:46

В Орловской области мотоциклист погиб после столкновения с «BMW»

ДТП случилось на трассе М-2 «Крым»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 18 мая около семи часов вечера 36-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд XV250» без номеров выезжал со второстепенной дороги в районе 362 километра трассы М-2 «Крым». Мужчина столкнулся с «BMW 420D» под управлением 39-летнего водителя, который ехал по трассе М-2 со стороны Москвы в направлении Курска. Отмечается, что мотоциклист не имел нужной категории прав.

В итоге мотоциклист от травм при ДТП погиб на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали шесть человек. Один из пострадавших погиб.