В Орловской области мотоциклист погиб после столкновения с «BMW»

По данным орловской Госавтоинспекции, 18 мая около семи часов вечера 36-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд XV250» без номеров выезжал со второстепенной дороги в районе 362 километра трассы М-2 «Крым». Мужчина столкнулся с «BMW 420D» под управлением 39-летнего водителя, который ехал по трассе М-2 со стороны Москвы в направлении Курска. Отмечается, что мотоциклист не имел нужной категории прав.

В итоге мотоциклист от травм при ДТП погиб на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП пострадали шесть человек. Один из пострадавших погиб.