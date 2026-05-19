Студенткам Орловской области назначили пособие по беременности

В Орловской области назначили пособие по беременности и родам 94 студенткам, обучающимся очно. Об этом сообщает ведомство. Мера поддержки рассчитана на тех, кто совмещает учебу и материнство. Размер выплаты составляет 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе – 19 198 рублей. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Пособие выплачивают за отпуск продолжительностью 70 дней до родов и 70 дней после (при многоплодной беременности или осложнениях сроки увеличиваются). С 1 сентября 2025 года заявления принимает Соцфонд, раньше этим занимались учебные заведения. Студентки вузов и сузов могут подать заявление лично в клиентской службе, МФЦ или через портал госуслуг.

Неважно, учатся девушки на платной или бесплатной основе. Главное условие – очная форма обучения. Орловские студентки уже активно пользуются новой возможностью. Заявления продолжают принимать.