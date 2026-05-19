Орловец обманул знакомого на 160 тысяч при заказе кухни

В полицию Орла обратился местный житель. Мужчина рассказал, что заказал у индивидуального предпринимателя кухонный гарнитур и передал ему 160 тысяч рублей. Но спустя время не дождался ни выполнения заказа, ни возврата денег. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские установили предполагаемого обманщика. Им оказался 28-летний житель областного центра. Мужчина забрал деньги у знакомого, пообещав изготовить кухню, а сам потратил их по своему усмотрению. Никакой работы он не выполнил.

Сейчас ведется следствие. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. В настоящее время эту версию проверяют полицейские.