Орловский ЗАГС будет расписывать пары в красивые даты в круглосуточном режиме

Управление ЗАГС Орловской области организует круглосуточную регистрацию браков в красивые даты – 6 и 26 июня 2026 года. Об этом сообщили в управлении ЗАГСа. Межрайонный отдел № 1 на улице Пролетарская гора, 1 в Орле будет работать без перерыва.

Регистрацию будут проводить в течение всего дня и ночи, чтобы обеспечить максимальный комфорт для каждой пары. Орловцы, которые планируют свадьбу на эти даты, смогут выбрать любое удобное время.

Количество мест ограничено, так что будущим молодоженам лучше записаться заранее.