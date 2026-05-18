НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:54

Орловец зарезал зятя во время пьяной драки

Житель Свердловского района получил семь лет колонии строгого режима
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области осудили жителя Свердловского района за убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что 22 февраля 2026 года мужчина находился в своем доме в деревне Котовка вместе с дочерью и зятем. Во время распития спиртного между родственниками произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки подсудимый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему удар в область груди. От полученного ранения зять скончался на месте. Собранные следователями доказательства признали достаточными для вынесения приговора.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.