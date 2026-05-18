В Орле запустили временную перекачку воды на аварийном коллекторе

Бригады МУП «Орелводоканал» полностью запустили временную систему перекачки сточных вод в обход аварийного коллектора в районе гаражного кооператива «Луч». Об этом сообщает администрация города Орла. Система стабилизировала водоотведение на время восстановительных работ. С момента аварии не было переливов, подтоплений или сбросов – система работает штатно.

После запуска перекачки специалисты начали тампонировать поврежденный участок. Это герметичное перекрытие отрезка сети, чтобы перенаправить потоки на временную обводную линию. Работы осложняются техническими условиями – глубина залегания аварийного участка составляет около шести метров. Это требует дополнительной подготовки и повышенных мер безопасности.

Если тампонирование пройдет успешно, уже 19 мая специалисты смогут продолжить перекачку и подготовить аварийный участок к восстановлению. Полностью устранить последствия обрушения планируют после завершения всех технических процедур. Городские власти держат ситуацию на контроле.