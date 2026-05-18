НовостиОбщество18 мая 2026 9:56

Более 56 тысяч орловцев проголосовали за благоустройство региона

В Орле жители выбирают сквер Лескова, бульвар Мартынова и сквер партизан
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Свыше 56 тысяч жителей Орловской области уже приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отдать свой голос можно до 12 июня включительно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Участвовать разрешено с 14 лет.

В Орле на голосование вынесли три территории: сквер Лескова, бульвар Генерала Мартынова и сквер Орловских партизан. Мценск, Сосковский и Новодеревеньковский районы выбирают дизайн-проекты для уже отобранных пространств. В остальных муниципалитетах жителям предлагают по два объекта на выбор.

Чем больше орловцев проголосует, тем быстрее в регионе появятся новые общественные пространства для отдыха и прогулок. Итоги голосования подведут после 12 июня.