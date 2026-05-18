В Орле обсудят традиционные ценности с представителями трех религий

В Орловской областной библиотеке имени Бунина пройдет круглый стол «Традиционные ценности как системообразующий фактор многонационального и многоконфессионального общения». Мероприятие организуют совместно с Общественным советом при УМВД России по Орловской области в рамках Года единства народов России. Встреча состоится двадцатого мая в 15:00.

В круглом столе примут участие представители трех ведущих религий – православия, ислама и иудаизма. Также приглашены участники общественных и молодежных организаций, национальных диаспор региона, атаман Орловского отдельного казачьего общества и представители СМИ.

Для гостей организуют выставку литературы «В борьбе против нацизма», посвященную боевому братству народов СССР в годы Великой Отечественной войны. На выставке представят материалы о героизме воинов разных национальностей на боевых рубежах Подмосковья, Кавказа, Волги, Ленинграда и при освобождении стран Восточной Европы.

