В Орле из пожара эвакуировали пять человек

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в однокомнатной квартире на четвертом этаже на улице Ливенской в Орле произошло 17 мая около двух часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные дым, шедший из окна квартиры. Из соседних квартир огнеборцы эвакуировали пять человек. В итоге в загоревшейся квартире пострадала кухня. При пожаре никто не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было ликвидировано 17 возгораний.