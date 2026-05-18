Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 6:52

В Орловской области ремонтируют дорогу «Орел-Ефремов» – Дубровка»

На трассе в Новодеревеньковском районе орловские дорожники уложат 5,6 км асфальта
Елена Зябкина
Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Новодеревеньковском районе приступили к ремонту автодороги межмуниципального значения «Орел-Ефремов» – Дубровка». Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Протяженность участка – 5,6 километра. Дорога нуждалась в ремонте из-за трещин, выбоин, пучинообразований и колейности.

Подрядчику предстоит восстановить дорожную одежду двумя слоями асфальтобетона, укрепить обочины щебнем, обустроить пересечения и примыкания, а также заменить оголовки четырех водопропускных труб. Дорожники уже завершили укладку выравнивающего слоя. Следующий этап – устройство верхнего слоя покрытия.

Работы планируют завершить в конце июля 2026 года. Обновленная трасса улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами Новодеревеньковского района и повысит безопасность движения.