В Орловской области ремонтируют дорогу «Орел-Ефремов» – Дубровка»

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Новодеревеньковском районе приступили к ремонту автодороги межмуниципального значения «Орел-Ефремов» – Дубровка». Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Протяженность участка – 5,6 километра. Дорога нуждалась в ремонте из-за трещин, выбоин, пучинообразований и колейности.

Подрядчику предстоит восстановить дорожную одежду двумя слоями асфальтобетона, укрепить обочины щебнем, обустроить пересечения и примыкания, а также заменить оголовки четырех водопропускных труб. Дорожники уже завершили укладку выравнивающего слоя. Следующий этап – устройство верхнего слоя покрытия.

Работы планируют завершить в конце июля 2026 года. Обновленная трасса улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами Новодеревеньковского района и повысит безопасность движения.