Орловские спасатели отправили в Запорожскую область 7,5 тонны воды

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области прошла акция по сбору питьевой бутилированной воды для жителей Запорожской области. По поручению администрации региона собрали 7,5 тонны воды. Для отправки груза в Орел прибыл транспорт МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, погрузкой занимались сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Орловской области и поисково-спасательной службы региона. Автомобили уже отправились в путь.

По прибытии вода будет распределена среди населения Запорожской области. Орловские спасатели регулярно участвуют в подобных акциях. Ранее они уже отправляли гуманитарную помощь в другие регионы.