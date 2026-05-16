Прокуратура нашла нецелевое расходование 1,3 млн рублей при ремонте школы №29 в Орле

Прокуратура Орловской области проверила соблюдение законности при капремонте школы № 29 имени Мельникова в Орле. Работы ведет ООО «СК «Гранит». Выяснилось, что часть средств, полученных подрядчиком по муниципальному контракту, использовали не по назначению – деньги направили на оплату стройматериалов для объекта в другом регионе. Об этом сообщает пресс-служба орловской прокуратуры.

На юридическое лицо возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нецелевое использование бюджетных средств». Материалы направили в суд. Также прокуратура подала иск в Арбитражный суд Орловской области о взыскании с компании ущерба в размере более 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, на объекте не соблюдаются сроки работ, предусмотренные контрактом. Директору подрядной организации внесли представление об устранении нарушений. Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования остаются на контроле прокуратуры региона. Школа № 29 – одно из крупных образовательных учреждений Орла, и затягивание ремонта вызывает беспокойство у родителей и педагогов.