Два человека пострадали в ДТП в Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 14 мая 71-летний водитель «Рено Логан» ехал по трассе «Малоархангельск-ст. Малоархангельск» Малоархангельского района со стороны города Малоархангельск. Около пяти часов вечера в районе 12 километра пожилой мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

В ДТП пострадали два человека. Медики осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение 68-летнюю пассажирку «Рено Логан». Еще одна пострадавшая – 71-летняя пассажирка «Рено» была госпитализирована.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали два человека.