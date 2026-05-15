В Орловской области начали ремонт дороги «Дросково – Колпна»

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области начался ремонт дороги регионального значения «Дросково – Колпна». Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Дорога ведет к нескольким образовательным учреждениям в поселке Колпна: лицею, школе № 2, детсаду «Солнышко» и детской школе искусств.

Подрядчик восстановит дорожную одежду, тротуары, пересечения и примыкания, установит четыре остановочных павильона, укрепит обочины щебнем. Для безопасности движения на отремонтированном участке нанесут разметку, установят 184 дорожных знака, 300 сигнальных столбиков и восстановят одну искусственную неровность.

Протяженность ремонтируемого участка составит 10 километров. Работы должны завершиться по контракту в установленные сроки. Жители Колпны давно ждали обновления этой трассы, которая ведет к главным социальным объектам поселка.