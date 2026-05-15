Строительство общежития кампуса в Орле выполнили наполовину

Фото: ППК «Единый заказчик»

Строительно-монтажные работы в комплексе общежития межвузовского кампуса Орловского государственного университета имени Тургенева выполнены на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Новое здание будет состоять из трех корпусов разной этажности, общая площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей и монтаж лифтов. Уже завершается устройство кровли, фасадов и витражей.

Для комфортного перемещения студентов и сотрудников корпуса соединят подземными и наземными переходами. Внутри обустроят жилые комнаты, помещения для самостоятельной учебы и досуга, а также современные спортзалы. Здесь смогут проживать порядка 1,5 тысячи человек. Завершить строительство планируют до конца 2027 года. Сейчас на площадке работает около 300 специалистов.

Также на территории кампуса возводят учебно-лабораторный корпус площадью более 27 тысяч квадратных метров. Там создадут зоны для самостоятельной работы, центр прототипирования и реинжиниринга, зрительный зал. Для развития спорта среди молодежи строители оборудуют новое футбольное поле с искусственным газоном и трибунами на 500 мест. Кампус объединит студентов и преподавателей шести вузов Орла.