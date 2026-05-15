НовостиОбщество15 мая 2026 11:54

В Орле высадили 2,3 тысячи петуний в сквере «Орлята»

Орловские клумбы украсили в этом сезоне почти 570 тысяч цветов
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается озеленение общественных пространств. Сотрудницы тепличного хозяйства городской «Спецавтобазы» высадили 2,3 тысячи кустов разноцветной петунии в сквере «Орлята» на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной. Работы идут во всех районах города. В этом сезоне на клумбах уже появилось около 570 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Каждая клумба – результат ежедневного труда специалистов, которые делают город уютнее и красивее. Однако не все прохожие радуют. В вазонах и цветочных горшках на Александровском мосту недобросовестные горожане оставили бутылки, упаковки от снеков и пластиковые стаканчики. Хотя совсем рядом расположены урны.

На предприятии обратились к орловцам с просьбой бережно относиться к цветникам и не использовать клумбы вместо мусорных контейнеров. В «Спецавтобазе» подчеркнули: давайте вместе сохранять красоту родного города.