В Орле сухой фонтан из сквера Орловских литераторов переехал к «Трилистнику»

В Орле продолжается благоустройство общественных пространств. Сухой фонтан, который раньше работал в сквере Орловских литераторов, перенесли в район «Трилистника». Об этом сообщает администрация города. Изменения связаны с предстоящим обновлением сквера.

На месте фонтана планируют установить новый городской арт-объект – флагшток высотой 45 метров. Он станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла. Конструкцию будет хорошо видно с основных транспортных артерий города.

Установка флагштока запланирована до 5 августа 2026 года. Сам сквер Орловских литераторов ждет комплексное обновление. Старый фонтан теперь будет работать на новом месте – у «Трилистника».