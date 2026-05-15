Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 9:53

В Орле сухой фонтан из сквера Орловских литераторов переехал к «Трилистнику»

В Орле демонтируют старый объект перед установкой 45-метрового флагштока
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Орле продолжается благоустройство общественных пространств. Сухой фонтан, который раньше работал в сквере Орловских литераторов, перенесли в район «Трилистника». Об этом сообщает администрация города. Изменения связаны с предстоящим обновлением сквера.

На месте фонтана планируют установить новый городской арт-объект – флагшток высотой 45 метров. Он станет самой высокой вертикальной конструкцией в центре Орла. Конструкцию будет хорошо видно с основных транспортных артерий города.

Установка флагштока запланирована до 5 августа 2026 года. Сам сквер Орловских литераторов ждет комплексное обновление. Старый фонтан теперь будет работать на новом месте – у «Трилистника».