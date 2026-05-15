В Орловской области определили победителей регионального Кубка по волейболу

10 и 11 мая на площадке спорткомплекса «Победа» прошли матчи Кубка Орловской области по волейболу, посвященные Дню Победы. В турнире участвовали команды, занявшие места с первого по четвертое в чемпионате региона. В первый день состоялись полуфиналы. У женщин «Спортивная школа № 10» обыграла «Нон-стоп» со счетом 3:0, а «Знаменский СГЦ» взял верх над «Орловским округом» – 3:1. У мужчин оба матча продлились пять партий: «Динамо» вырвало победу у «Магнита» из Железногорска, а СШ № 10 оказалась сильнее «Орловского округа» – 3:2.

В финальный день бронзу у женщин завоевал «Орловский округ», обыграв «Нон-стоп» в напряженном пятисетовом матче – 3:2. Золото досталось СШ № 10, которая оказалась сильнее «Знаменского СГЦ» – 3:1. У мужчин бронзовым призером стал «Орловский округ», победивший «Магнит» со счетом 0:3. А в финале сборная СШ № 10 обыграла «Динамо» – 3:1.

Таким образом, в женской части турнира золото взяла СШ № 10, серебро – «Знаменский СГЦ», бронзу – «Орловский округ». У мужчин первое место у СШ № 10, второе у «Динамо», третье у «Орловского округа». Железногорский «Магнит» остался без медалей.

Кубок Орловской области по волейболу проводится ежегодно и становится важным событием в спортивной жизни региона. Следующие соревнования запланированы на осень.