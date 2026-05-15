В Орловской области выбрали лучших юных пожарных

Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в Орле прошел финал областного конкурса на лучшую дружину юных пожарных. Сотрудники МЧС, пожарные добровольцы и департамент образования организовали соревнования для школьников, интересующихся безопасностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В финал вышли девять команд из Орла, Орловского округа, Верховского, Кромского, Краснозоренского, Сосковского, Свердловского и Ливенского районов. Более 80 школьников показали творческие способности, а также теоретические и практические знания по оказанию первой помощи.

Ребята представили на сцене визитную карточку и музыкальное выступление, а после сдали тест и продемонстрировали навыки реанимации человека. Зрители и жюри увидели театрализованные представления о безопасных путешествиях, правилах поведения в быту и на природе, о героизме пожарных, отдавших жизни, спасая других. Благодаря необычным задумкам педагогов конкурс превратился в настоящий праздник, посвященный безопасности.

Решение жюри: первое место в 2026 году разделили две команды – «Пожарный десант» из Верховского района и «Горячие сердца» из Ливенского района. Второе место завоевали учащиеся 34-й гимназии Орла – дружина «Сухие рукава». Третье место у команды «Феникс» из Сосковского района. Успешные выступления – результат совместной работы детей и педагогов.

Впереди у юных орловцев долгий жизненный путь. Организаторы уверены: теперь они точно не нарушат правила пожарной безопасности, а в случае беды обязательно придут на помощь и, возможно, кому-то спасут жизнь. Конкурс дружин юных пожарных проводится в Орловской области ежегодно и с каждым разом привлекает все больше участников.