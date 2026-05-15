Орловский судебный пристав спас мужчину с приступом эпилепсии

В Шаблыкинском районе Орловской области судебный пристав Юрий Меркулов спас мужчину с приступом эпилепсии. Во время обхода территории Урицкого районного суда в поселке Шаблыкино сотрудник УФССП заметил человека, который внезапно упал на землю. Все признаки указывали на эпилептический приступ. Об этом сообщает УФССП России по Орловской области.

Юрий немедленно вызвал скорую помощь и приступил к оказанию первой помощи. Он обеспечил проходимость дыхательных путей пострадавшего – именно это действие оказалось для мужчины спасительным. Благодаря грамотным и своевременным действиям пристава состояние удалось стабилизировать до приезда врачей.

Прибывшая бригада скорой помощи забрала пациента. Медики высоко оценили действия судебного пристава. Руководство УФССП России по Орловской области уже отметило Юрия Меркулова за профессионализм и неравнодушие.