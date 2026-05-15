В Орловской области уничтожили четыре беспилотника

Над Орловской областью дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Отметим, что за прошедшую ночь орловцев трижды будил сигнал ракетной опасности. По словам главы региона, при ночной атаке обошлось без жертв и повреждений инфраструктуры. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, как сообщает Министерство обороны России, над страной за ночь сбили 355 украинских БПЛА самолетного типа.