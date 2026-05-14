Орловцев зовут в мобилизационный резерв для защиты от БПЛА

Губернатор Андрей Клычков проинформировал о наборе в мобилизационный людской резерв Орловской области. Речь идет о мобильных группах реагирования на атаки беспилотников и охране стратегических объектов. Все задачи выполняются только на территории региона. Резервист заключает контракт с Минобороны, продолжает работать по гражданской специальности, но обязан участвовать в сборах и может быть вызван на службу при необходимости.

Резервистам гарантируют выплаты за участие в сборах до 56 599 рублей, сохранение рабочего места и средней зарплаты на время сборов, полное продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение, а также ежемесячное денежное содержание до 6 792 рублей вне сборов. Требования к кандидатам: возраст до 52 лет для прапорщиков, сержантов и солдат, до 57 – для младших офицеров, до 62 – для старших; годность к службе категории А или Б; образование не ниже девяти классов.

Андрей Клычков отметил, что подобные формирования уже давно работают в соседних регионах, теперь пришло время орловским патриотам самим встать на защиту родного края. По всем вопросам звоните по телефону 8-910-300-03-26. В губернаторской администрации подчеркнули: вы нужны Орловщине.