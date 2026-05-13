Орловские ветераны СВО могут бесплатно лечиться в 12 центрах России

Второй год Отделение Социального фонда России по Орловской области предоставляет дополнительную поддержку участникам спецоперации. Демобилизованные ветераны боевых действий могут бесплатно пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах СФР. Для этого можно выбрать любой из 12 специализированных центров в Центральном, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Санаторно-курортное лечение длится до 21 дня и доступно раз в год. Медицинскую реабилитацию назначают по показаниям. Для участников СВО со званием «Герой России» или инвалидностью первой группы направление выдают вне очереди. С 2026 года ветераны с первой группой инвалидности или те, кто нуждается в сопровождении, могут взять с собой помощника, которому тоже оплатят дорогу, проживание и питание.

Чтобы получить направление, нужно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ, медицинскую организацию или лично в клиентской службе ОСФР. Заявление рассмотрят за два рабочих дня. За десять дней до заезда выдадут направление. Также участникам СВО и их сопровождающим предоставляют бесплатный проезд в центр реабилитации и обратно – выдают специальные талоны на проездные документы или компенсируют затраты.

Орловское отделение Социального фонда сопровождает ветерана от момента подачи заявления до возвращения домой. Уточнить детали можно в клиентской службе ОСФР по Орловской области.