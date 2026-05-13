В Орловской области налоговая задолженность снизилась на 53 миллиона

На 1 апреля 2026 года сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц в Орловской области снизилась на 53 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Налоговая служба теперь может списывать долги с банковских счетов граждан автоматически, если у должника нет возражений по сумме. Для этого не нужно обращаться в суд.

С 1 апреля 2026 года налоговики направляют в банк поручение на перечисление средств и приостанавливают операции по счетам. Банк блокирует карту и списывает нужную сумму. Если у должника нет счетов или на них не хватает денег, налоговая обращается к приставам для взыскания за счет другого имущества. Последствия неуплаты могут быть серьезными: ограничение выезда за границу, арест и продажа личного имущества.

Оплатить задолженность можно через «Личный кабинет налогоплательщика», мобильное приложение «Налоги ФЛ», портал госуслуг или с помощью QR-кода в любом банке. Дополнительная информация о новом порядке взыскания размещена на главной странице сайта ФНС России. Орловцам рекомендуют проверять свои долги заранее, чтобы избежать блокировки счетов.