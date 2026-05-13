Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт13 мая 2026 10:16

В Орловской области появятся семь умных спортплощадок

Орловские власти выделили 132 млн рублей на современное оборудование
Елена Зябкина
В Орловской области появятся семь умных спортплощадок

В Орловской области появятся семь умных спортплощадок

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На Орловщине до 2028 года построят семь «умных» спортивных площадок. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Андрей Клычков. Соглашение заключили с Министерством спорта РФ в рамках федерального проекта. Из бюджета на эти цели выделили 132 миллиона рублей, из них 118,3 миллиона – из федерального центра.

В 2026 году определили места для площадок и выделили земельные участки. Контракты уже заключили администрация Мценска (площадка в Микрорайоне 1), администрация Орловского округа (село Пугачевка) и Центральный стадион имени Ленина. На этот год на создание объектов предусмотрено 36 миллионов рублей. Также в этом году завершают строительство модульного спортобъекта в поселке Знаменка Орловского округа.

Новые площадки позволят орловцам заниматься спортом на современном оборудовании. «Умные» технологии будут отслеживать результаты тренировок и помогать следить за нагрузкой. Подобные проекты уже успешно работают в других регионах России.