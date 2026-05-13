В Орловской области появятся семь умных спортплощадок Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На Орловщине до 2028 года построят семь «умных» спортивных площадок. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Андрей Клычков. Соглашение заключили с Министерством спорта РФ в рамках федерального проекта. Из бюджета на эти цели выделили 132 миллиона рублей, из них 118,3 миллиона – из федерального центра.

В 2026 году определили места для площадок и выделили земельные участки. Контракты уже заключили администрация Мценска (площадка в Микрорайоне 1), администрация Орловского округа (село Пугачевка) и Центральный стадион имени Ленина. На этот год на создание объектов предусмотрено 36 миллионов рублей. Также в этом году завершают строительство модульного спортобъекта в поселке Знаменка Орловского округа.

Новые площадки позволят орловцам заниматься спортом на современном оборудовании. «Умные» технологии будут отслеживать результаты тренировок и помогать следить за нагрузкой. Подобные проекты уже успешно работают в других регионах России.