В Орле рухнул канализационный коллектор у ГК «Луч»

В Орле в районе гаражного кооператива «Луч» произошло обрушение канализационного коллектора диаметром 1000 миллиметров.Об этом сообщает администрация Орла. На место выехали аварийные службы МПП ВКХ «Орелводоканал». Поврежденный участок находится на большой глубине, а работам мешают высокий уровень подтопления и плотная гаражная застройка.

Специалисты предприятия попытались устранить затор и добраться до аварийного места, но выполнить работы в существующих условиях оказалось технически сложно. Генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов пояснил, что главная задача сейчас – обеспечить стабильную работу системы водоотведения и организовать временную перекачку стоков в обход поврежденного участка. Задействованы все необходимые силы и техника.

Аварийные бригады уже приступили к прокладке временной линии перекачки. Для бесперебойной работы системы планируют смонтировать временную насосную станцию и проложить около 600 метров обводного трубопровода диаметром 300 миллиметров.

Сегодня специалисты продолжают работы по организации временной схемы перекачки и сварку полиэтиленового трубопровода для обводной линии. После запуска временной системы приступят к обследованию и восстановлению поврежденного участка коллектора. Пока коммуникация не работает, жители ближайших домов могут испытывать перебои с водоотведением.