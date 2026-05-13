В Орловской области пожилой мужчина сбил животное и получил травмы

По данным орловской Госавтоинспекции, 12 мая 72-летний водитель «Лада Ларгус» ехал по трассе «Болхов-Орел-Витебск». Около двух часов дня в районе 23 километра он сбил животное. В итоге пожилой водитель получил травмы. Его осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие выходные на Орловщине было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП пострадал один человек.

В орловской Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на загородных трассах. Дикие звери могут неожиданно выскочить на проезжую часть. Даже при небольшой скорости последствия наезда бывают серьезными как для животных, так и для людей.

Особую осторожность стоит проявлять там, где установлены знаки «Дикие животные» или «Перегон скота». На таких участках лучше сбросить скорость до минимума. В ведомстве добавили, что внезапное появление зверя на дороге не всегда удается предугадать, поэтому единственный способ избежать аварии – внимательность и запас времени на торможение.