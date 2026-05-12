В Орловской области до 2029 года установят 23 площадки для ГТО

Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

До 2029 года в муниципалитетах Орловской области смонтируют 23 комплекта спортивно-технологического оборудования для сдачи норм ГТО. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Андрей Клычков. На эти цели из федерального бюджета запланировано 58 миллионов рублей.

В 2026 году площадку уже открыли в ливенском парке «Славянский сад». Очередь за шестью объектами – в Мценске, Сосково, Болхове, Залегощи, Отрадинском Мценского района и Нарышкино. На их установку привлекли 17,9 миллиона рублей. В 2027 году в регионе появятся еще пять площадок.

Андрей Клычков поручил главам районов и профильному департаменту провести необходимую работу для реализации проекта. Новые спортивные зоны позволят орловцам всех возрастов готовиться и сдавать нормативы ГТО прямо рядом с домом.