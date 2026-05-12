Бывшая медсестра из Орла обманула предприятие на 652 тысячи

Фото: архив "КП"

Бывшая медицинская сестра одного из орловских медцентров осуждена за мошенничество в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

С октября 2024 года по январь 2025 года женщина, зная об отсутствии в центре врачей-оториноларинголога и стоматолога, вносила ложные сведения в медицинские документы работников предприятия.

Не обладая познаниями в этих разделах медицины, она действовала из корыстных побуждений. Вместе с сообщниками медсестра обманула компанию, с которой у медцентра был заключен договор на проведение осмотров. В итоге организованная группа завладела деньгами предприятия в сумме свыше 652 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.