Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 11:39

Бывшая медсестра из Орла обманула предприятие на 652 тысячи

Суд приговорил орловскую мошенницу к трем годам условно
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Бывшая медицинская сестра одного из орловских медцентров осуждена за мошенничество в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

С октября 2024 года по январь 2025 года женщина, зная об отсутствии в центре врачей-оториноларинголога и стоматолога, вносила ложные сведения в медицинские документы работников предприятия.

Не обладая познаниями в этих разделах медицины, она действовала из корыстных побуждений. Вместе с сообщниками медсестра обманула компанию, с которой у медцентра был заключен договор на проведение осмотров. В итоге организованная группа завладела деньгами предприятия в сумме свыше 652 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.