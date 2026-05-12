На субботниках в Орловской области вывезли 1,6 тысячи тонн мусора

В апреле на Орловщине прошли массовые субботники. За время уборки вывезли более 1,6 тысяч тонн отходов и ликвидировали 104 несанкционированные свалки. Ко Дню Победы привели в порядок 410 братских захоронений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

625 человек очистили свыше 27 километров берегов рек, собрав 35 кубометров мусора. В течение года в рамках акции «Вода России» запланировано еще 33 мероприятия в муниципалитетах и городском округе региона.

Экологические акции на Орловщине продолжаются. Следующие субботники намечены на конец мая.