НовостиОбщество12 мая 2026 7:28

Юные орловцы нарисовали Победу мелками на асфальте

Конкурс рисунков прошел перед КДЦ «Металлург» в Орле
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Накануне на площадке перед культурно-досуговым центром «Металлург» в Орле прошел конкурс рисунков на асфальте «Рисуем Победу». Мероприятие посвятили 9 Мая. Под майским солнцем юные участники с помощью цветных мелков превратили площадку в яркую выставку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

В своих работах дети изобразили символы Победы, мирное небо, праздничный салют и героев Великой Отечественной войны. Каждый рисунок стал искренним выражением уважения к ветеранам и памяти о подвиге народа. Конкурс собрал много зрителей и участников.

Организаторы отметили, что подобные акции помогают воспитывать в подрастающем поколении уважение к истории своей страны. Победителей и призеров наградили грамотами и сладкими призами.