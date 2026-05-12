Юные орловцы нарисовали Победу мелками на асфальте

Накануне на площадке перед культурно-досуговым центром «Металлург» в Орле прошел конкурс рисунков на асфальте «Рисуем Победу». Мероприятие посвятили 9 Мая. Под майским солнцем юные участники с помощью цветных мелков превратили площадку в яркую выставку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

В своих работах дети изобразили символы Победы, мирное небо, праздничный салют и героев Великой Отечественной войны. Каждый рисунок стал искренним выражением уважения к ветеранам и памяти о подвиге народа. Конкурс собрал много зрителей и участников.

Организаторы отметили, что подобные акции помогают воспитывать в подрастающем поколении уважение к истории своей страны. Победителей и призеров наградили грамотами и сладкими призами.