Почти 50 тысяч орловцев выбрали объекты для благоустройства

Уже около 50 тысяч жителей Орловской области отдали голоса за территории, которые приведут в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие могут орловцы с 14 лет. Свой выбор можно сделать на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

В Орле на голосование вынесли три объекта: сквер Лескова, бульвар Генерала Мартынова и сквер Орловских партизан. В Мценске, Сосковском и Новодеревеньковском районах жители выбирают дизайн-проекты для уже отобранных пространств. В остальных муниципалитетах предлагают по два объекта на выбор.

Внести свою лепту в развитие родного города или поселка может каждый. Чем больше орловцев проголосует, тем быстрее появятся новые общественные пространства для прогулок и отдыха. Результаты голосования объявят после 12 июня.